Euro 2024: Países Bajos remontó ante Turquía y se convirtió en el cuarto semifinalista

No hubo sorpresa y el Caballo Negro de la Euro 2024 no llegó a las Semifinales. La Selección de Turquía no pudo mantener la mínima ventaja contra Países Bajos, que en un lapso de cinco minutos le dio la vuelta al marcador y ahora se enfrentará a Inglaterra.

En el que, probablemente fue el partido más parejo en lo futbolístico en los Cuartos de Final, con muchas propuestas por ambas escuadras, Samet Akaydin puso el 0-1 al minuto 35, en la segunda jugada de un tiro de esquina en la que Arda Güler mandó un centro precisó a la esplada de los defensores.

Los otomanos lograron mantener irse al descanso con la ventaja y quedaron a 45 minutos de lograr la hazaña. Pero a una selección como la de Países Bajos hay que saberla liquidar a la primera oportunidad que se tenga, algo que no hicieron los de Vincenzo Montella.

Con un disparo de Güler al poste al minuto 55 y otro de Barış Yıldız que Bart Verbruggen atajó al 63', Turquía no supo ampliar la ventaja y en menos de cinco minutos el rival le dio la vuelta. En un tiro de esquina, los de Ronald Koeman cobraron en corto y en la segunda jugada Memphis Depay mandó un centro que Stefan de Vrij remató solo y sin marca por el centro para poner el empate al 70'.

La justicia se hizo para los neerlandeses, que en la segunda mitad habían sido el equipo con mayor propuesta al ataque, pero sin contundencia, misma que volvieron a encontrar cinco minutos más tarde. Tras una gran conexión de pases filtrados, Cody Gakpo se metió solo al área y en su afán de detenerlo, Mert Müldür derrumbó al atacante y envió al fondo de su portería el balón.

Los turcos quisieron reaccionar y con los cambios que llegaron desde el banquillo adelantaron líneas. Pero Verbruggen se hizo grande de nuevo y al 92' detuvo con los muslos un remate a quemarropa por parte de Semih Kilıçsoy, dentro del área chica y sellar así la victoria neerlandesa.

