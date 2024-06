Euro 2024: Tres años después, Christian Eriksen recuerda el paro cardiaco que casi le costó la vida

Tres años han pasado desde que el mundo se paralizó unos minutos durante el partido de la Selección de Dinamarca ante Finlandia en la Euro 2020 (celebrada en 2021 por la pandemia), en el Parken Stadium de Copenhague. Poco antes del descanso, Christian Eriksen se desplomó en el campo y causó temor entre propios y extraños.

Inmediatamente los médicos ingresaron para darle reanimación cardiopulmonar, mientras varios de sus compañeros y rivales le rodearon para proteger su privacidad de la transmisión televisiva. Posteriormente se confirmó que el futbolista sufrió un paro cardiaco y desde entonces su recuperación ha sido paulatina.

¿Qué tan cerca estuvo de perder la vida? No se sabe; quizás unos cuantos segundo más tarde y los médicos no hubieran podido hacer nada, pero afortunadamente no fue el caso y el mediocampista de 32 años está listo para otra nueva Euro.

Las palabras de Christian Eriksen previo a su debut en la Euro

“Para mí, personalmente, todo lo que sea jugar más que un partido es mejorar. Pero volver a este nivel (jugar una Eurocopa) ha sido un objetivo desde el principio", declaró el mediocampista previo a iniciar su participación con la 'Dinamita roja'.

"Han pasado tres años y mientras tanto han pasado muchas cosas. No pienso en ello a diario, no pienso demasiado en eso. Solo pienso en jugar al fútbol y en cosas positivas”, añadió Christian Eriksen en conferencia de prensa previa al debut de Dinamarca este domingo.

¿Cuándo juega Christian Eriksen con la Selección de Dinamarca en la Euro 2024?

El primer partido de los daneses en esta edición del torneo de la UEFA está programado para este domingo 16 junio, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Eslovenia será el rival de Dinamarca en el Mercedes-Benz Arena, en Stuttgart.

El segundo partido será ante Inglaterra, el jueves 20 a las 10:00 horas en Deutsche Bank Park, mientras que los dirigidos por Kasper Hjulmand finalizarán la Fase de Grupos ante Serbia el martes 25 a las 13:00 horas en el Allianz Arena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EURO 2024: ASÍ MARCHAN LOS GRUPOS TRAS LA JORNADA 1