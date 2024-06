Eurocopa 2024: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs Austria?

La Eurocopa 2024 continua su andar y ahora, después de cerrarse los primeros dos grupos de la competición, el Sector D concluirá su actividad con dos importantes partidos, donde todas las selecciones tienen oportunidades de acceder a la siguiente ronda del torneo.

Países Bajos y Austria se enfrentarán el próximo martes para conocer las posiciones en las que terminarán una vez que el silbatazo final resuene en toda la cancha del Estadio Olímpico de Berlín.

Austria no depende de sí misma para avanzar como mejor tercer lugar, en caso de no sumar ante los dirigidos por Ronald Koeman, los austriacos no deben perder por diferencia de tres o más goles, además de esperar que Francia derrote Polonia, quien hasta el momento es el último lugar del grupo.

'La Naranja Mecánica' depende de sí misma, el peor resultado al que podrían llegar sería el tercer puesto, algo que tienen asegurado y que le estaría dando su pase a los Octavos de Final, esto, siempre y cuando Austria gane y los franceses derroten a los polacos.

¿Cuándo y Dónde ver el Países Bajos vs Austria?

Día: martes 25 de junio Hora: 10:00 hrs centro de México Lugar: Estadio Olímpico de Berlín Transmisión Sky Sports

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EURO 2024: ¿QUÉ NECESITAN LOS EQUIPOS DEL GRUPO B PARA AVANZAR A OCTAVOS?