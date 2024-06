Eurocopa 2024: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los Octavos de Final?

Este miércoles terminó la Fase de Grupos en la Eurocopa 2024, dando a conocer los encuentros de Octavos de Final, mismos que arrancarán el próximo sábado y concluirán el próximo martes.

En los cruces quedaron los partidos entre Portugal vs Eslovenia, Alemania vs Dinamarca, España vs Georgia y Francia vs Bélgica, siendo estos los partidos más destacados en la primera fase de la eliminación directa.

Inglaterra, Suiza, Turquía y Países Bajos quedaron en el mismo lado del bracket, por lo que del otro lado España, Alemania, Francia y Portugal podrían enfrentarse entre ellos en los Cuartos de Final.

Los partidos se jugarán a las 10:00 am y a las 13:00 hrs del centro de México. Los encuentros los podrás sintonizar a través de la señal de Sky Sports para nuestro país.

Partidos Día que se jugará Alemania vs Dinamarca Sábado 29 Suiza vs Italia Sábado 29 Inglaterra vs Eslovaquia Domingo 30 España vs Georgia Domingo 30 Francia vs Bélgica Lunes 1 de julio Portugal vs Eslovaquia Lunes 1 de julio Rumania vs Países Bajos Martes 2 de julio Austria vs Turquía Martes 2 de julio

