¡Que nadie los despierte! Georgia venció a Portugal y clasificó a Octavos de Final de la Euro 2024

Dos errores defensivos por pare de la zaga portuguesa, ambas con Antonio Silva, hicieron realida el sueño de la Selección de Georgia de clasificar a Octavos de Final de una Eurocopa en su primera participación como nación independiente. Los pupilos de Willy Sagnol dieron una cátedra de cómo defenderse ante una plantilla "superior" y cortaron el paso perfecto de Portugal en el Grupo F.

Ni Cristiano Ronaldo pudo romper con la solidez defensiva de los 'Cruzados', apenas con un disparo en el primer tiempo -en el cobro de una falta- y que Giorgi Mamardashvili mandó a saque de esquina con ambas manos. El capitán portugués abandonó el campo en el segundo tiempo, sustituido por Gonçalo Ramos, y se marchó hecho una fiera ante la impotencia.

Gol de vestidor y penal encaminaron triunfo de Georgia

Khvicha Kvaratskhelia requirió 92 segundos para abrir el marcador apenas en la primera jugada del partido. Antonio Silva perdió el esférico en la salida portuguesa y tras la recuperación, Georges Mikautadze condujo por el centro y en el límite del área cedió para el delantero de Napoli, que con mucha temple definió cruzado para vencer a Diogo Costa y permitir a su equipo soñar.

Tras el tanto, el primer tiempo fue una monotonía de los lusos volcados al ataque pero sin claridad ni contundencia. El disparo de Cristiano Ronaldo al minuto 16 en el cobro de una falta y un tiro de Francisco Conceição que pegó por fuera de la red al 27' fueron las oportunidades más claras de los portugueses, que en la jugada del jugador de Porto reclamaron un penal por jalón sobre su capitán. Sin embargo, el silbante no lo marcó y el VAR tampoco consideró que fuera sancionable.

Sí lo hizo, en el inicio de la segunda parte, cuando el recién ingresado Rubén Neves metió en apuros a Antonio Silva. El jugador de Al-Hilal quiso apoyarse con el zaguero, pero dejó corto su pase, algo que aprovechó Luka Lochoshvili para tomar mal parado al rival. En el afán de despejar, Silva alcanzó a pisar al defensa de Cremonese y la acción se sancionó con la pena máxima tras la revisión en los monitores.

Mikautadze no perdonó desde los once pasos y con un tiro pegado a la base del poste izquierdo de Costa puso el 2-0 prácticamente definitivo. Portugal no logró recuperararse de este golpe y más cerca estuvieron los georgianos del tercero con un par de contragolpes, que los de Martínez del primero. Ya en los minutos finales, Mamardashvili se consagró con varias atajadas para firmar la blanqueada lusa.

¿A quién enfrentarán Georgia y Portugal en Octavos de Final?

Con la victoria de Turquía ante República Checa, la Selección Georgiana avanza como tercer lugar del Grupo F y se enfrentará a España en la siguiente fase, el próximo 30 de junio. Mientras que en el caso de Portugal, al finalizar líder de su sector, se medirá ante Eslovenia el próximo 1° de julio.

