Harry Kane sobre ganar la Eurocopa con Inglaterra: 'Sería la cumbre de mi carrera'

En la víspera del enfrentamiento de Inglaterra contra Serbia en el primer partido de la Eurocopa, Harry Kane, delantero estrella del equipo, afirmó que conseguir el título en Alemania sería “la cumbre” de toda su carrera.

Kane, considerado uno de los mejores atacantes del mundo, aún no ha ganado trofeos colectivos, ni en sus 12 temporadas con el Tottenham, donde marcó 280 goles, ni en su reciente temporada con el Bayern Munich.

“Significaría mucho. Me encanta jugar con Inglaterra. Significa mucho para mí cada vez que salgo al campo con esa camiseta. Ganar un trofeo para mi país sería la cumbre de toda carrera. Todavía no ha sucedido, pero eso me hace estar más decidido y ansioso por conseguirlo, empezando por este verano. Tenemos la oportunidad de conseguirlo y estoy deseando intentarlo”, explicó Kane en una rueda de prensa.

Favoritos para la Euro

Kane destacó que Inglaterra ha ganado el derecho a ser clasificado como uno de los favoritos en este torneo.

“Cada torneo plantea expectativas diferentes, pero nos hemos ganado el derecho a que nos clasifiquen como uno de los favoritos. Pero nos miramos a nosotros mismos individualmente y como equipo, y sabemos que en parte hemos hecho muchas cosas bien y hemos enorgullecido al país en buenos torneos. En última instancia, estamos aquí para ganar, y no habrá nada mejor que hacerlo por la nación”, añadió.

Primer objetivo

El delantero también reconoció la calidad de los equipos en la Eurocopa y subrayó que el primer objetivo de Inglaterra será superar a Serbia. Además, recordó la dificultad de llegar a una final, como la que perdieron en la anterior Eurocopa en Wembley frente a Italia en la tanda de penaltis.

“Vamos a tener que volver a hacerlo e incluso más si queremos repetirlo. Y esperemos dar un paso más. Estoy deseando que llegue este torneo. En 2018, la Bota de Oro fue un logro increíble. Queremos ganar la Eurocopa y si gano la Bota de Oro por el camino, obviamente estaré ayudando a mi equipo. Tenemos grandes goleadores, con jugadores en forma que han hecho temporadas fantásticas. Estamos ansiosos por empezar mañana”, concluyó Kane.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTO DINERO GANA LA SELECCIÓN CAMPEONA DE LA EUROCOPA 2024?