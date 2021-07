Harry Kane tras caer en Final de Eurocopa: 'Esto dolerá el resto de nuestras carreras'

Harry Kane, capitán de Inglaterra, afirmó que los penaltis son la peor sensación del mundo, que su equipo lo dio todo para conseguir el triunfo y que esto les dolerá durante el resto de sus carreras.

El equipo de los 'Tres Leones' perdió la Final de la Eurocopa en casa, en Wembley, ante Italia tras caer desde la tanda de los '11' pasos.

"No podría haber dado más. Los chicos no podrían haber dado más. Los penaltis son la peor sensación del mundo cuando pierdes. No ha sido nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y deberíamos tener la cabeza alta. Por supuerto que va a doler ahora y durante un tiempo, pero estamos en el buen camino", dijo Kane.

"Jugamos contra un muy buen equipo. Tuvimos el inicio perfecto y ellos tenían la pelota, pero lo estábamos controlando, no tenían muchas ocasiones. Su momento llegó con la jugada a balón parado. Mejoramos en la prórroga y tuvimos alguna ocasión. Luego los penaltis son los penaltis. Lo dimos todo, pero no fue nuestra noche", apuntó.

Kane también explicó lo que le dijo a los jugadores que fallaron los penaltis.

"Tienen que mantener la cabeza alta. Ha sido un gran torneo y cualquiera puede fallar un penalti. Ganamos juntos, perdemos juntos. Aprenderemos y creceremos desde aquí. Esto nos dará más motivación para la Copa del Mundo del año que viene".

"Deberíamos estar muy orgullosos como grupo de lo que hemos logrado. Queremos ganar siempre, así que esto dolerá durante el resto de nuestras carreras, pero así es el futbol", finalizó Kane.

