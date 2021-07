Jordi Alba: 'He estado en vestuarios magníficos, pero lo que se respira aquí es diferente'

Luego de que la Selección de España se quedó a un paso de disputar la Final de la Eurocopa 2020, el internacional Jordi Alba destacó la unión que tuvo el conjunto de Luis Enrique destacando que hacía tiempos que no veía "un grupo así", "diferente" a todos los anteriores.

"Llevo nueve o diez años aquí en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así. Jode perder, pero más jode por la ilusión con la que veía a todos los jugadores. He estado en vestuarios magníficos, pero lo que se respira aquí es diferente", expresó.

Por otra parte, el jugador del Barcelona agradeció a la afición el apoyo que les ha brindado en cada uno de mis partidos de la competencia continental y a pesar de la manera en la que la Roja culminó el certamen, Alba mostró su deseo de continuar defendiendo a la selección.

"Pasan los años y esto se va acabando, la oportunidad se escapa, pero creo que hay selección y hay futuro con un staff técnico espectacular que seguro que nos va a dar muchas alegrías. Ojalá que, mientras dé el nivel, pueda seguir aquí", confesó.

"Ojalá que pueda llegar a Qatar, luego ya veremos. Me veo bien físicamente, mentalmente me veo mucho mejor que otros años. El míster ya me conoce y sé lo que quiere en cada momento. Cuando el míster decida que no doy el nivel, no vendré más, pero mientras tanto, creo que puedo dar mucho más a la selección", concluyó.