DT de Dinamarca previo a la Semifinal vs Inglaterra: 'Jugaremos por y para Eriksen'

Inglaterra y Dinamarca definirán al segundo finalista de la Eurocopa 2020. Aunque los ingleses lucen como favoritos en esta serie, el conjunto danés ha sido una revelación en el torneo y cuentan con un impulso anímico especial, ya que jugarán por y para Christian Eriksen.

La participación de la ‘Dinamita Roja’ ha sido destacada, pero uno de sus episodios más recordados es el desplome que sufrió Eriksen durante el juego ante Finlandia y aunque su recuperación fue favorable, no puede estar presente en el campo con sus compañeros, sin embargo, moralmente es un gran estímulo, así lo consideró el técnico Kasper Hjulmand.

“Estamos en permanente comunicación. Yo hablo con él. Pienso en él todo el tiempo y también lo hice cuando entramos en las instalaciones aquí en Londres. Sentimos que está aquí con nosotros. Jugamos para él y con él. No hay duda sobre eso. Eso es lo que puedo decir de Christian. Espero que, si llegamos a la Final, estemos juntos", declaró en conferencia previo a la Semifinal.

La vida del mediocampista estuvo en manos de los paramédicos del equipo y gracias a las oportunas atenciones que le dieron logró superar este delicado momento, por lo que tanto Eriksen como el cuerpo médico de Dinamarca recibieron un reconocimiento por parte del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien los invitó a la Final de la Euro.

"Estoy emocionado, como un niño en Navidad. Estoy muy orgulloso de mi esfuerzo, pero también de todo el equipo, no fue una labor de una única persona", aseguró Ersgaard uno de los médicos que atendió al jugador.

La moneda aún está en el aire y no se descarta la posibilidad de que los rojiblancos lleguen a la última etapa del campeonato continental, no sin antes vencer a los Tres Leones, conjunto que para su fortuna no ha tenido una buena experiencia en las dos Semifinales que ha disputado en la Eurocopa, ya que en ambas fue eliminado: en 1968 por Yugoslavia y en 1996 ante Alemania en tanda de penaltis.

