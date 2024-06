Luis de la Fuente 'advierte' a las otras selecciones tras victoria ante Italia: “No hay nadie mejor que nosotros”

Advierte a las otras selecciones. España ya consiguió su pase a los Octavos de Final tras sacar dos triunfos en sus primeros dos encuentros en la Eurocopa 2024. Ahora, tras el pase, Luis de la Fuente, entrenador de la Roja, afirmó que son el mejor equipo del certamen.

En conferencia de prensa, el seleccionador de España reconoció el buen desempeño de su equipo ante Croacia y ante Italia, por lo que afirmó que, ‘no hay nadie mejor que ellos’, pero sabe queden seguir trabajando para conseguir el título.

“Hay que seguir trabajando igual. No hay nadie mejor que nosotros. Tenemos respeto por todas las selecciones y hay que seguir trabajando con este convencimiento. Tenemos buenas expectativas si seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo.

“Tenemos que seguir trabajando con esta humildad sabiendo que todavía tenemos margen de mejora. La exigencia de los próximos partidos nos va a exigir mejorar y los jugadores todavía pueden hacerlo,” reveló de la Fuente.

A pesar de las buenas expectativas del equipo ibérico, Luis De la Fuente reconoció que aún queda mucho camino rumbo al campeonato, por lo que se mantendrán humildes pensando en un partido a la vez.

“Queda mucho para la Final, nos hace ilusión que puedan pensar que tenemos opciones de llegar a ser como aquella selección. Queremos que los jugadores disfruten con su trabajo. No vamos a perder la cabeza por los halagos ni tampoco cuando decían cosas no tan buenas. En ese equilibrio no nos vamos a equivocar nunca”, finalizó el seleccionador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:EUROCOPA 2024: EQUIPOS CLASIFICADOS Y ELIMINADOS A OCTAVOS DE FINAL AL MOMENTO