Previo al inicio de la Copa América, un mensaje religioso sorpendió al Mercedes Benz Stadium y a lo comunidad del futbol. Ya con la Selección de Argentina y Canadá en la cancha, antes de los himnos de ambos países, se transmitió un mensaje en el que se mencionaba a Dios, algo que levantó polémica.

Y es que en el reglamento de FIFA, dichas manifestaciones religiosas están prohibidas. Sin embargo, aún con esto, tanto CONMEBOL como CONCACAF iniciaron así la Copa América.

Aunado a esto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en el estadio y presenció dicho acto, el cual, de acuerdo con el reglamento del máximo organismo del futbol, debería de tener alguna sanción.

"Dios bendiga América", el protocolo inicial de la Copa América 2024 EN VIVO por @MiCanal5

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre los mensajes religiosos?

El reglamento de la FIFA establece que no se deben mostrar mensajes políticos, religiosos o personales en la vestimenta de los jugadores. Esto se menciona específicamente en el artículo 4 del Reglamento de Equipamiento, que forma parte de las Reglas de Juego de la FIFA. Dicho artículo establece que:

Los jugadores no deben mostrar camisetas con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales.

Los jugadores que infrinjan esta regla serán sancionados por la organización competente.

"Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo 'cree', porque aquel que cree, todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarmos, a creer en grande y creer que todo se puede".

"Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas, dirigentes, y a todas las familias del continente. En el nombre de Cristo Jesús, Amén", fue el mensaje que se emitió.

CONCACAF Y CONMEBOL recibieron críticas tras mensaje religioso en Copa América

Ante el mensaje que se emitió en el Mercedes Benz Stadium previo al inicio de Copa América, David Faitelson, periodista de TUDN, criticó a CONCACAF y CONMEBOL por haber permitido dar ese mensaje.

No entiendo, con todo respeto, qué necesidad hay de mezclar la religión con el futbol.

Muy mal por @CONMEBOL y @Concacaf…

Asimismo, múltiples usuarios señalaron que este acontecimiento fue algo que no se había presenciado y remarcaron que no fue correcto, pues el futbol y la religión "no se deben de juntar".

Ferxxo prende el Mercendez-Benz con 'Luna'

Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyo, es un cantante colombiano. También conocido como Ferxxo, inauguró la Copa América 2024 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia. Durante el evento, el colombiano interpretó su sencillo "Luna" de su álbum "Ferxxocalipsis".

Con más de 43 millones de oyentes mensuales en Spotify, se encuentra entre los artistas más escuchados a nivel mundial. Con éxitos globales como "Luna", en colaboración con el productor ATL Jacob, ha acumulado más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo.

