¿Abandona el barco de Manchester City? Esto se sabe sobre la posible llegada de Guardiola a la Selección de Brasil

La Selección de Brasil no atraviesa su mejor momento y uno de los nombres que sonó recientemente para un cambio en la dirección técnica fue el español Pep Guardiola, cuyo contrato con Manchester City finaliza a mediados de 2025. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) descartó que por ahora busquen al catalán.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo respetamos. Pero la CBF no ha hecho ningún contacto", declaró el presidente de la entidad rectora del balompié brasileño, Ednaldo Rodrigues. "Reitero la confianza que tenemos en el trabajo de Dorival Júnior".

Las declaraciones de Rodrigues vienen luego que The Athletic, sección deportiva de The New York Times, afirmó que la CBF buscará al laureado técnico y que ya lo habían contactado. Guardiola ya ha sido vinculado en el pasado con la Canarinha, pero en todo momento ha reiterado su compromiso con los Citizens.

Desde la Copa Mundial Corea-Japón 2002, último mundial que ganó, Brasil ha perdido su gloria en años recientes y no la ha recuperado con Fernando Diniz y luego Dorival Júnior. Este segundo llegó luego que la CBF falló en su intento de contratar a Carlo Ancelotti.

Y aunque ha recibido muchas críticas, en la pasada doble jornada de eliminatoria mundialista en octubre, las victorias ante Chile y Perú pusieron a los brasileños a seis puntos de Argentina, por ahora líder. Además, la Verdeamarela llegó a zona de clasificación directa al Mundial de 2026.

