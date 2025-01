Abdukodir Khusanov, futbolista de 20 años, ficha con Manchester City

Nuevo jugador citadino. El Manchester City se sigue reforzando durante este mercado de invierno y ahora contrataron al futbolista de 20 años, Abdukodir Khusanov. El uzbeco llega procedente del Lens de Francia.

Este lunes, a través de sus redes sociales, el conjunto inglés anunció el fichaje del joven futbolista. El defensor central llega para reforzar la zaga defensiva, misma que actualmente está conformada por Ruben Dias, John Stones, Jahmai Simpson-Pusey y Manuel Akanji.

Se une al City | X @ManCity

De acuerdo con fuentes no oficiales, el equipo citadino habría desembolsado alrededor de 50 millones de euros para poder firmar Khusanov con un contrato hasta verano del 2029.

"Estoy absolutamente encantado de unirme al Manchester City, un club que he disfrutado viendo durante mucho tiempo. Este equipo está lleno de los mejores jugadores del mundo y no puedo esperar para conocerlos y jugar junto a ellos. Y, por supuesto, Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y estoy muy emocionado de aprender de él y mejorar aún más mi juego", reveló el defensor tras firmar con el equipo.

Firmó hasta 2029 | X @ManCity

El uzbeco llega tras haber pasado los seis meses con el Lens, club con el que disputó 31 partidos para un total de 2 mil 180 minutos. Previamente jugó con el Energetik-BGU Minsk de Bielorrusia, donde sumó 37 partidos y 3 mil 338 minutos.

Además, el futbolista de 20 ha representado a su selección nacional en 18 encuentros, incluyendo Eliminatorias rumbo al Mundial, así como de la Copa Asiática.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov 🩵 pic.twitter.com/ltXMbzm3TK

— Manchester City (@ManCity) January 20, 2025