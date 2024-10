Adama Traoré sobre lesión de Raúl Jiménez en el cráneo: 'Fue duro, escuché sus gritos de agonía'

El atacante español, Adama Traoré compartió sus sensaciones sobre el incidente que sufrió Raúl Jiménez hace casi cuatro años. Con Wolves, ambos jugadores comenzaron su sociedad para crear una fantástica dupla.

Raúl Jiménez vivía su mejor momento en la Premier League, pero un choque de cabezas con el defensor brasileño, David Luiz le provocó una fractura en el cráneo que lo alejó de las canchas durante varios meses. Traoré expresó lo complicado que fue ese momento.

"Para mí Raúl es más que un compañero, entonces para mí lo más importante era que estuviese bien. Fue bastante duro, porque yo escuché el 'crack' del choque, escuché cómo él pegaba esos gritos de aire agonizando y fue bastante duro, bastante triste", contó Traoré en entrevista con FOX Sports.

Además, el español aseguró que Jiménez estaba en el radar de equipos importantes. "Fue una lástima la lesión... vinieron grandes clubes a buscarlo. Raúl siempre ha sido un jugador increíble, completo. No se sabe qué habría pasado si no se lesiona, pero lo que me alegra es que ha podido volver al futbol, a meter goles y estar bien con su familia", dijo.

Jiménez ha destacado en el inicio de esta temporada de Premier League con el Fulham, pues ya lleva tres anotaciones en siete encuentros, por lo cual la afición del equipo de Craven Cottage se encuentra motivada.

