AEK planea blindaje a Orbelín Pineda para evitar su salida a Chivas

Ante la especulación sobre un posible regreso de Orbelín Pineda a la Liga MX, la directiva de AEK Atenas planea una millonaria renovación. Con ello asegurarían la continuidad del mexicano.

Aunque el jugador tiene contrato hasta junio de 2027, los rumores sobre el interés de Chivas han puesto a la directiva a trabajar para convencer al 'Maguito' de quedarse.

En Chivas han mostrado interés por recuperar a Orbelín | IMAGO 7

Según Claro Sports, la estrategia es renovar con un aumento salarial que harían de Pineda el mejor pagado del equipo. Esto con la condición de mantener el contrato de dos años, pero eliminar las cláusulas de salida.

Es decir, que Chivas o cualquier otro equipo interesado no podría llevarse al futbolista, ya que no habría una cláusula que pagar. El mismo medio señaló que de momento Orbelín no ha tomado una decisión.

Orbelín es una pieza importante en AEK | X: @orbelin90

Sin embargo, el club desea retenerlo y las negociaciones siguen su marcha, a la espera de que haya una respuesta por parte del futbolista y su entorno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ CON PRINCIPIO DE ACUERDO PARA LLEGAR A AC MILAN

Chivas ha mostrado interés en repatriar a Orbelín | IMAGO 7