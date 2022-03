Agente de Gareth Bale: 'Si Real Madrid lo tuviese más integrado, tendrían a un gran jugador'

Después de la gran actuación de Gareth Bale con la selección de Gales con la que marcó doblete ante Austria en el Repechaje de la UEFA rumbo a Qatar 2022, trajo de vuelta la polémica sobre el futbolista y su falta de minutos con el Real Madrid.

Situación que destacó Jonathan Barnett, agente del Expreso de Cardiff, quien arremetió contra el club merengue por la falta de minutos de su representado.

"Si el Real Madrid lo tuviese más integrado en el equipo, tendrían a un gran jugador, pero viviremos con ello y seguiremos adelante. Es uno de los mejores jugadores británicos de siempre, y el mejor galés de la historia", aseguró el agente para The Telegraph.

Barnett también explotó en contra de los aficionados del Madrid que para su consideración no han sabido valorar a Bale.

"Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme?. Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", dijo, al tiempo de asegurar que el futuro de Gareth está en el aire.

"Gareth no sabe nada de lo que pasará en verano, todo depende de Gales. No hemos hablado con nadie aún, tomaremos la decisión en algún momento en junio", sentenció Barnett.

