Alejandro Balde denuncia insultos racistas en el Getafe vs FC Barcelona

Barcelona no pudo en su visita al Estadio Coliseum pese haberse ido adelante en el marcador gracias al gol tempranero de Jules Koundé y terminó por dividir unidades ante el Getafe dentro de la Jornada 20 de LaLiga.

Empate entre Getafe y Barça l CRÉDITO:AP

Tras el partido el lateral Alejandro Balde, hizo una denuncia por insultos racistas desde las tribunas, donde resaltó que se lo dijo en su momento dentro de la cancha al árbitro central.

“Hoy he recibido insultos racistas, creo que no debería seguir pasando. Ha sido en la primera parte, avisé al árbitro de los insultos racistas y activó el protocolo y en la segunda parte ya no hubo”, mencionó.

LaLiga l CRÉDITO:AP

Balde sabe que el empate fue agridulce para el equipo y ahora se enfocarán en el duelo de Champions League ante Benfica: “El martes tenemos un buen partido en Champions y hay que centrarse en ello”.

“Muchos partidos los jugamos bien pero al final hay que ganar, si no sirve de nada, pero creo que esta es la línea a seguir”, resaltó.

Los Blaugranas tras seis partidos y a falta de dos para terminar la primera fase de la competición se encuentran en el segundo puntos con 15 a tres del líder Liverpool y una victoria en Portugal será determinante para el pase a la ronda de eliminación directa.

