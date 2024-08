Alex Padilla tras su debut en LaLiga: 'Estoy muy orgulloso de mí'

Alex Padilla tuvo un gran debut con el Athletic de Bilbao, pues realizó dos atajadas clave que le permitieron a su equipo mantener el empate frente al Getafe en la primera jornada de LaLiga.

El portero mexicano de 20 años habló tras el compromiso y dijo sentirse orgulloso de sí mismo por haber jugado sus primeros minutos en primera división.

Además, agradeció al entrenador, al club y a sus compañeros por la confianza depositada en él para este encuentro.

"La verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo, pues vengo trabajando mucho y he pasado por momentos muy difíciles para mí, y al final la vida me ha dado esta oportunidad que debo disfrutar al máximo. Estoy muy agradecido con el club, al Míster y mis compañeros que me hacen sentir desde el primer momento uno más”, señaló.

Alex Padilla fue elogiado por DT del Athletic de Bilbao

Ernesto Valverde, entrenador del conjunto vasco, destacó la actuación y personalidad del juvenil azteca, asegurando que "hizo un gran partido" y que los "salvó" en una clara oportunidad de gol.

“Ha hecho un gran partido. Tenía mucha responsabilidad, es el portero del Athletic y sabemos lo que significa. Ha respondido genial a su primera titularidad en San Mamés, nos ha salvado de un gol cantado y se ha encontrado muy sobrio” dijo en conferencia de prensa.

