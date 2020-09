Álvaro Morata se despidió del Atlético de Madrid con emotiva carta

El delantero español Álvaro Morata, que jugará la próxima temporada en la Juventus cedido por el Atlético de Madrid, se despidió de los aficionados rojiblancos con una carta a través de su perfil oficial en Instagram en el que aseguró que siempre tendrá su abono en el Wanda Metropolitano.

"Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano. Quiero dales las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué", señaló Morata.

El delantero madrileño, que se marchará al conjunto bianconeri por una temporada con opción a compra, aseguró que para él ha sido un orgullo luchar por los colores colchoneros y celebrar goles con esta camiseta ha sido un sueño cumplido.

"Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande. En mi memoria quedarán para siempre grabadas, todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir. En mi corazón, siempre habrá un sitio para ustedes. Gracias Atlético de Madrid", finalizó Morata en su carta.

