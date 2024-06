¡Amistosos y Eliminatorias Mundialistas! La agenda futbolística de este lunes 10 de junio

Esta será la última semana 'tranquila' de cara al verano de este 2024 que se vivirá con intensidad con la Eurocopa de Alemania 2024, la Copa América 2024 y los Juegos Olímpicos de París 2024, pero a pesar de que están las preparaciones finales para estos eventos, este lunes se vivirán duelo amsitosos de equipos europeos y continuarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en África.

Amistosos Internacionales

República Checa y Macedonia del Norte se verán las caras a las 10:00 horas en un partido que servirá como preparación para ambos equipos de cara a la Euro que iniciará el viernes; mientras que Países Bajos se enfrenará a Islandia a las 12:45 horas; Polonia y Turquía también se medirán a esa misma hora. Todos estos partidos podrán ser vistos por Sky Sports y Sky+

Eliminatorias CAF

Uganda se medirá a Argelia en la lucha por las Eliminatorias de África de cara a la Copa del Mundo 2026 que albergarán México, Estados Unidos y Canadá, a las 10:00 horas. A ese mismo tiempo, Guinea Bissau se estará enfrentando a Egipto; mientras que a las 13:00 horas Ghana se verá las caras ante República Centroafricana y Guinea a Mozambique. Todos estos partidos podrán ser vistos por FIFA+ de manera gratuita.

MLB

Las Ligas Mayores aún tienen actividad, y este miércoles a las 16:50 horas jugarán los Rays ante Orioles; más tarde, a las 17:50, Twins ante Rockies. A las 18:10 horas se vivirán dos partidos, Brewers ante Blue Rays y Royals ante Yankees. Finalmente, la jornada de este lunes cerrará con Padres vs Athletics; Mariners vs White Sox y Giants vs Astros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REAL MADRID ASISTIRÁ AL SÚPER MUNDIAL? LA POSTURA DEL DT Y DEL EQUIPO AL EVENTO DE LA FIFA