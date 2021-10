Ancelotti previo al Clásico: "El Barcelona está encontrando su identidad"

El timonel del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que su equipo llegará al Clásico español con "la máxima tranquilidad y máxima confianza" en comparación a los dirigidos por Ronald Koeman, quienes no han logrado consolidar a su escuadra, el técnico recalcó que no importa cómo se llegue al juego sino quien lo gana.

"El FC Barcelona está volviendo en el sentido de que ha tenido muchos problemas, pero poco a poco está encontrando su identidad y está mejorando. No es importante cómo llega un equipo a este tipo de partidos si no qué tipo de partido puede sacar, no importa cómo se llega si no lo que se hace en el campo. Todos estos partidos son así.

"No es un partido normal, pero mi manera de prepararlo es máxima tranquilidad y máxima confianza", comentó.

Ancelotti recalcó el trabajo que se está haciendo en la defensa, ya que reafirma que su equipo no tiene problemas para anotar sino para mantenerse sin anotaciones, y cuando logran esto siempre terminan ganando el encuentro.

"Defender bien es la clave para todo. Todos los partidos en los que hemos terminado con la portería a cero hemos ganado. El problema de este equipo no es marcar goles, es no encajar, por ello, la mayoría del tiempo intento centrarla en este aspecto"

El dirigente italiano exaltó que su conjunto aún no tiene grandes logros pero existe una conexión y "motivación" entre ellos que les ha permitido sacar buenos resultados que los mantienen en el segundo lugar de la tabla liguera.

"El equipo está centrado. No hemos pasado momentos fantásticos, pero veo a los jugadores 'enchufados' y con buena concentración y motivación. Contra el Shakhtar fue nuestro mejor partido, lo hicimos muy bien y debemos seguir en esta línea"

El Clásico se jugará este fin de semana durante la Jornada 10 de LaLiga, el FC Barcelona recibirá al Real Madrid en punto de las 9:15 horas en México.

