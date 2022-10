Ancelotti tras el empate ante el Osasuna: "Vamos a reaccionar pronto"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa tras el empate ante el Osasuna 1-1, siendo este el primer encuentro en la temporada que el cuadro Blanco no termina con la victoria.

El estratega italiano dejó claro que, pese a no ser un partido con muchas exigencias, los merengues merecían llevarse los tres puntos: "El partido en general no ha tenido un ritmo muy intenso, su gol fue algo aislado. No fue un buen día, pero merecimos ganar".

Tras la lesión de Courtois, dejó en calma a los aficionados y prensa, pues descartó que sea algo grave, pero le harán estudios para saber como se encuentra el guardameta. "Mañana le hacen pruebas, esperamos a ver qué dice el resultado. No es muy serio, pero lo evaluáremos".

Por último, es estratega habló sobre el discreto partido que tuvo el delantero francés, Karim Benzema, quien erró un penalti que pudo haber significado el triunfo. "Pensé cambiar el lanzador, pero Karim tiró los dos penaltis más importantes de la temporada pasada. Es el mejor lanzador que tenemos" comentó Carletto y agregó, "No ha sido su mejor partido después de este tramo lesionado".

