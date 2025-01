Ander Herrera se acerca a ser nuevo jugador de Boca Juniors

Ander Herrera, jugador que estuvo con el Paris Saint-Germain y con el Athletic Club de Bilbao, terminó su contrato con el equipo español y, actualmente, está sin equipo... Aunque no por mucho tiempo.

El exjugador de 'Los Leones' viajó a Argentina de vacaciones, donde aprovechó el momento para confesar que su sueño es jugar en La Bombonera como futbolista de Boca Juniors.

🔵🟡 Ander Herrera to Boca Juniors, confirmed and here we go! Documents signed right now between all parties as he’s leaving Athletic Club.



Boca agreed on one year contract plus one year option, Ander will travel tonight + medical tomorrow.



Herrera will play @ La Bombonera. 🇦🇷 pic.twitter.com/jwCqsl85Nh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025