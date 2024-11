Andrés Guardado reveló cómo Atlas 'no lo dejó' fichar con Real Madrid: 'Simplemente dijeron no'

Andrés Guardado puso fin a una gran carrera, especialmente con un gran paso por el futbol europeo, sin embargo, el volante mexicano reveló que previo a llegar al Deportivo, pudo haberse unido al Real Madrid.

En entrevista con Renata Quintanar reveló que, a sus 20 años y con un Mundial en su cuenta, pudo haber fichado a préstamo con ‘Rey de Europa’. Sn embargo, Atlas decidió no aceptar la oferta pues implicaba jugar con el equipo filial.

“Me dicen: ‘Nos llegó esta oferta, pero no la vamos a aceptar’. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid’”, contó Guardado.

Tras escuchar la oferta, Guardado confesó que él quiso aceptar la oferta del conjunto merengue, “Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo”. Sin embargo, el equipo rojinegro se negó y ‘simplemente dijeron no’.

De acuerdo con el excapitán de la Selección Mexicana, el conjunto español buscó ficharlo para ser el suplente de Roberto Carlos, quien ya estaba en sus últimos torneos con el equipo. Tras el rechazo de Atlas, el Real Madrid decidió decantarse por Marcelo. ‘Lo demás es historia’, comentó Guardado.

