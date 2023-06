Ángel Di María hace oficial su salida de la Juventus

El futbolista argentino Ángel Di María anunció de la Juventus de la Serie A tras jugar una sola temporada en el equipo.

A través de redes sociales, el jugador rosarino mandó un emotivo al club, a sus compañeros y a la afición, a quienes agradeció por el apoyo y el cariño que le mostraron.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte.

"Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", escribió.

Di María disputó un total de 40 partidos con los bianconeri, registrando ocho goles, siete asistencias y ningún título.

Hay varios rumores sobre su futuro, pues varios reportes indican que su deseo es seguir compitiendo en la élite pese a sus 35 años.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: BENZEMA: 'TENÍA EL SUEÑO DE RETIRARME EN REAL MADRID, PERO EN LA VIDA HAY OTRA OPORTUNIDAD'