Arturo Vidal 'revienta' a su selección tras la derrota ante Bolivia: 'Estoy sin palabras'

Chile sigue sin encontrar el rumbo. A pesar de cambiar de entrenador, el equipo sigue en caída libre. Ahora bajo Ricardo Gareca, el equipo suma cinco juegos oficiale sin ganar incluyendo dos derrotas la hilo.

El mal paso ha provocado que, uno de los jugadores históricos de la Roja, Arturo Vidal, criticara a la selección, especialmente al estratega. El ‘Rey Arturo’ ha cuestionando algunas decisiones de Gareca y asegura que no sabe a qué juegan.

“Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar, así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, expresó el histórico chileno.

A pesar de sus críticas al entrenador, Vidal aseguró que el mal paso se debe a la prensa local que ha cortado el proceso de varios entrenadores provocando que la Selección no pueda retomar el buen paso-.

“La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos, Gareca se metió en un camino muy difícil”, finalizó el futbolista chileno.

