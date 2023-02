Barcelona: Ansu Fati, en el radar del Manchester United; Xavi desea que el jugador siga como culé

Un par de lesiones musculares opacaron la carrera de Ansu Fati en el Barcelona, quien apuntaba a ser una gran estrella e incluso se ganó el cariño de la afición. Sin embargo, aunque en su retorno a las canchas no ha podido recuperar su nivel futbolístico, el delantero se encuentra dentro del radar del Manchester United.

Y aunque un gran equipo se ha mostrado por hacerse de los servicios del atacante de 20 años, el entrenador Xavi Hernández confía en que poco a poco podrá recuperar al cien a su jugador, por lo que desea que continúe en el Barcelona.

"No, no, no... Ya le saldrán las cosas. Hay que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo espectacular del club. Confiamos muchísimo en él, está trabajando muy bien. Estoy muy contento con su tremenda mentalidad. en los entrenamientos, pero paciencia. Tiene 20 años y necesita tiempo, como todo el mundo. Ya le saldrán las cosas, no es momento de hablar de ventas", explicó el estratega.

De este modo todo parece indicar que el Barcelona no está dispuesto a soltar a Ansu Fati en un corto plazo, a pesar de que no se ha convertido en un jugador indiscutible y Xavi Hernández ocupa a este elemento ante la ausencia del polaco Robert Lewandowski o el francés Ousmane Dembélé.

Cabe mencionar que los Reds Devils siempre han tenido interés por Ansu Fati, incluso en temporadas pasadas apostaron por el talento del joven jugador y lanzaron una oferta de más de 100 mde. Las negociaciones por el español se complicaron debido a su alta cláusula de rescisión, más las exigencias de la directiva blaugrana.

