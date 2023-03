Barcelona: Bojan Krkic anunció su retiro del futbol profesional a sus 32 años de edad

El español Bojan Krkic anunció su retiro del futbol profesional a sus 32 años de edad, dando fin a una carrera importante pero discreta.

El delantero se volvió una figura en el fútbol juvenil al convertirse en el máximo anotador del Barcelona en competencias inferiores al anotar más de 800 goles de su llegada a la Masía a sus 9 años.

El delantero se convirtió un jugador indiscutible en el Barcelona de Pep Guardiola, y aunque no era el goleador titular, siempre aparecía de cambio. Al final su rol fue disminuyendo en el club, al punto que terminó dejando el equipo.

Tras su salida de Barcelona, Bojan tuvo participación con equipos importantes de Europa como Milán, Roma y Ajax. Además, se volvió titular en equipos como el Stoke City, Mainz, y Alavés.

Ahora tras un breve paso en la MLS y en la liga de Japón el delantero finalmente anunció su retiro.

"Estas decisiones no son fáciles, pero llevaba doce años fuera de casa. Profesionalmente estoy muy realizado y sentía que era el momento de estar cerca de los míos, de disfrutar de todo lo que no he hecho en estos años", comentó Bojan en al anunciar que dejaba el futbol.

