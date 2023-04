Barcelona: El club catalán se plantea renovar a Xavi por dos temporadas más

La directiva del Barcelona está satisfecha con el trabajo que ha realizado el entrenador Xavi Hernández, por lo que le ofrecerían renovarle su contrato por dos años más.

La relación laboral finaliza a mediados de 2024, pero los altos mandos culés quieren que el proyecto siga por lo menos hasta 2026.

Diversos medios españoles reportan que ayer el vicepresidente del equipo blaugrana, Rafa Yuste, y los ejecutivos, Mateu Alemany y Jordi Cruyff, contactaron al agente del Xavi Hernández, quien anteriormente manifestó su deseo de seguir en el Barcelona.

"Yo estaría toda la vida aquí, esta es mi casa, pero dependo de los resultados. Esto no va de dinero ni años de contrato, sino de que quiero que el club vaya bien. El día que sienta que no convenzo a los jugadores, me iré para casa. Primero, los resultados. Después ya hablaremos de mi futuro", comentó hace unos días.

A falta de 10 jornadas para que termine La Liga, el Barcelona es líder, con 72 puntos, mientras que el Real Madrid lo sigue, con 59 unidades.

Esta temporada, los blaugranas también ganaron la Supercopa de España y fueron eliminados en la Champions y Europa League.

