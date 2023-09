Barcelona enfrenta las bajas de Pedri y Ronald Araujo de cara al encuentro de Champions

Este martes la UEFA Champions League comenzará una nueva campaña y el FC Barcelona será uno de los equipos que de el banderazo de salida cuando reciba al Antwerp belga.

Para desfortuna del equipo dirigido por Xavi Hernández el cuadro catalán no podrá contar con equipo completo, esto debido a las bajas del mediocampista canario, Pedri, y del defensa central uruguayo Ronald Araujo.

Pedri, de acuerdo al entrenador blaugrana, es el único lesionado de la plantilla y aún no se sabe cuando podría volver a entrenar con normalidad con el equipo español, Ronald Araujo, a pesar de haber entrenado con normalidad este lunes, Xavi aseguró que no tendrá actividad ante el Antwerp para no arriesgar la integridad del jugador.

Con Araujo se espera que el defensor charrúa pueda estar disponible para el partido del sábado contra el Celta de Vigo, se espera que (a pesar de no tener fecha establecida para volver) Pedri pueda incorporarse a los entrenamientos lo más pronto posible.

En el encuentro frente al Antwerp el Estadio Olímpico de Montjuic debutará en la UEFA Champions League.

