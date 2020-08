Barcelona: Luis Suárez habría sido informado que no cuenta más para el club

Los cambios en Barcelona continúan. La derrota de 8-2 a manos del Bayern Munich en Champions League dejó claro en la institución blaugrana que es hora de cambios y Luis Suárez sería el segundo en la línea después de la contratación de Ronald Koeman como entrenador.

De acuerdo con el medio catalán Rac1, el nuevo estratega holandés habría tenido ya una conversación telefónica con el delantero uruguayo para informarle que el equipo no cuenta con él para la próxima temporada.

Además, dirigentes blaugranas y representantes de Suárez se reunirían en el transcurso del día lunes para acordar su salida en rescisión de contrato, liberando a los culés de pagar su alto salario el último año de acuerdo existente y poniendo en el mercado a uno de los mejores 9 de la actualidad a coste cero, pese a este haber manifestado su intención de mantenerse en el club aunque fuera desde la suplencia.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: LEWANDOWSKI CONQUISTÓ TRIPLETE DE GOLEO TRAS CORONARSE EN FINAL

"Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada", fueron las palabras del charrúa a el Diario El País el fin de semana pasado.