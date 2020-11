Barcelona redujo 43% su tope salarial por la pandemia; Real Madrid el 27%

LaLiga redujo en un 43% el límite de coste de plantilla deportiva del Barcelona, de los 671.4 millones de euros de tope que tenía en la temporada 2019-20, a los 382.7 millones de esta temporada (el 57%), y en un 27% al Real Madrid, de los 641 millones del curso anterior a 468.5 millones.

La patronal de los clubes de futbol profesionales españoles explicó esta situación, provocada por la pandemia de la Covid-19, en una videoconferencia de su presidente, Javier Tebas y su director general corporativo, José Guerra, en la que detallaron que en total, los clubes de LaLiga han pasado de poder gastar en salarios 2,847 millones de euros a 2,333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos.

De esta manera, el Real Madrid pasa a tener el mayor coste de plantilla deportiva de LaLiga permitido por la patronal, de 468.53 millones, seguido por Barcelona (382.72), Atlético (252.72, una reducción del 27.5% respecto al curso anterior) y Sevilla (185.8 millones, que permanece estable).

Tras esos cuatro clubes, se sitúan el Villarreal, con un límite de 145.2 millones y uno de los pocos clubes que ha podido aumentar su límite de gasto (un 33.6% más que el curso pasado, cuando dispuso de 108.5 millones) y el Athletic Club, que dispone de 119.8 millones para su plantilla, un 16.1% más.

Preguntado por la situación del Barcelona, Tebas explicó que la estrategia financiera del club azulgrana "permitía su funcionamiento normal sin la pandemia", pero con ella esa situación ha cambiado.

"Yo no puedo decir que el Barcelona haya hecho nada mal, si no hubiera ocurrido la pandemia no tendría una reducción del 43% de su límite salarial, ni ningún club la tendría", agregó el presidente de LaLiga, que explicó que al Barça le afecta más la ausencia de espectadores, por sus altos ingresos en 'ticketing'.

