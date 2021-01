Barcelona: Ronald Koeman reconoció la 'Messidependencia' que sufre el equipo

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, reconoció la dependencia que sufre el club con Lionel Messi, desde hace mucho tiempo, encargándose de echarse el equipo al hombro en los momentos más complicados

"Hay que pensar que su calidad, su juego y su importancia ha sido muy importante en el club. Yo he visto partidos del Barcelona hace tiempo, antes de venir, y he visto que muchas veces cuando el equipo no estaba bien, ahí estaba Leo para resolver. Por eso es el mejor del mundo", aseguró Koeman en rueda de prensa.

El estratega holandés aseguró que Messi se encuentra en perfecta forma para afrontar los próximos compromisos del equipo.

"Le veo bien, está bien. Ha entrenado los días 30 y 31, cuando el equipo estaba de fiesta y no tiene ninguna molestia en el tobillo. Está alegre, preparado para el partido y con muchas ganas", mencionó.

En cuanto al futuro de la Pulga en el Barca prefirió ser cauteloso y recordó que es el jugador quien decidirá su futuro en el equipo.

"Debemos respetarlo. Hay que ver su situación y ya dijo en la entrevista que no tiene tomada ninguna decisión. Como cualquier jugador que acaba contrato es libre para decidir, pero sabemos que siempre va a demostrar que quiere lo mejor para el equipo. No es un problema que no se defina ya", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: COUTINHO SERÁ BAJA POR TRES MESES TRAS OPERACIÓN