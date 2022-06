Bayern Munich: No contempló a Lewandowski en campaña publicitaria

Los rumores sobre la posible salida de Robert Lewandowski del Bayern Munich continuán a pesar de que el mismo club ha aclarado que el delantero no saldrá del equipo, ya que tiene contrato hasta el 2023, sin embargo, el polaco no fue considerado en la última campaña publicitaria de la institución, lo que hace pensar que el jugador no entraría en planes del conjunto alemán.

Fue a través de sus redes sociales, donde el equipo de la Bundesliga publicó un video donde dio a conocer la renovación de contrato con la empresa japonesa Konami como patrocinador, sin embargo destaca la ausencia de Lewandowski.

En el anuncio se muestran jugadores de la plantilla como Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané y Kingsley Coman.

Por su parte, Lewandowski afirmó en mayo que deseaba salir del Bayern, equipo al que arribó en el 2014 y con el que conquistó un buen número de títulos.

De acuerdo a medios alemanes, Robert desearía llegar al Barcelona, quien ha ofrecido 40 millones de euros, más cinco millones en variables para ficharlo.

