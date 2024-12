Bayern Munich y Kompany, caen ante el Mainz y pierden el invicto en Bundesliga

El Bayern Munich perdió un partido de la Bundesliga por primera vez bajo el mando del técnico Vincent Kompany, pagando el precio de errores defensivos y la ausencia de Harry Kane al perder el sábado 2-1 en Mainz.

El Bayern no logró generar ocasiones de gol, ya que Kane no pudo por lesión, y Lee Jae-sung le dio al Mainz una ventaja de dos goles. Leroy Sane marcó de rebote en el minuto 87 para dar esperanzas de remontada al Bayern, pero el equipo de Kompany no pudo encontrar un segundo gol.

La ventaja del Bayern se redujo a cuatro puntos sobre el campeón de la temporada pasada, el Bayer Leverkusen.

La defensa del Bayern fue culpable de ambos goles, el primero después de que Kim Min-jae fallara su intercepción en un centro y Michael Olise no pudiera controlar el balón, lo que permitió que Armindo Sieb asistiera a Lee para que marcara.

En el segundo gol, Sieb volvió a pasarle el balón a Lee, que dejó a Joshua Kimmich en el camino y marcó por bajo, superando al portero suplente Daniel Peretz. Sieb sólo estuvo en el campo porque el delantero titular Jonathan Burkardt se retiró lesionado en el minuto 15.

El entrenador del Mainz, Bo Henriksen, saltó de alegría cuando el pitido final selló la victoria sobre el Bayern, que venció a su equipo por 8-1 la temporada pasada.

