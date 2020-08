Beckenbauer: 'PSG no tiene puntos débiles en comparación al Barcelona'

El tres veces campeón de la Copa de Europa con el Bayern de Múnich, Franz Beckenbauer, no ve puntos débiles en el PSG de Neymar y Kylian Mbappé en comparación al Barcelona de cara a la Final de la Champions League que el equipo bávaro está por disputar.

“Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la impresión de que tenían puntos débiles y que podríamos usarlos. Este no es el caso del París. No tienen puntos débiles. Incluso comparado con Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que esté a su altura”, dijo leyenda del fútbol alemán en entrevista a Sport1.

Respecto al actual plantel que tiene una vez más al Bayern de Munich en una Final continental Beckenbauer se siente seguro con más de un referente en el equipo.

“Todos los jugadores me impresionan, han cometido muy pocos errores últimamente y tenemos con Manuel Neuer un portero de talla mundial que también puede compensar un error. Todo está ahí: la frescura, la ilusión, la vida del grupo”, aseguró el exjugadr de 74 años.

