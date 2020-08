Bayern Munich: 'El conjunto bávaro no se fija en mexicanos por su mentalidad', aseveró Demichelis

Si el Bayern Munich no se ha fijado en jugadores mexicanos o latinos en general, mucho tendrá que ver con la mentalidad y la disciplina, considera Martín Demichelis.

El exjugador del cuadro bávaro, analizó que, si bien hay talento en nuestro país, hay algo que no se está haciendo del todo bien en la formación, razón por la cual no hay más jugadores de nuestro continente en el gigante alemán.

"El mexicano tiene un trato especial por el cuidado de la pelota, no tuve la oportunidad de pasar por la liga mexicana, y no lo conozco al 100, pero sé del cuidado de la filosofía de juego que tienen ustedes (los mexicanos) porque me ha tocado enfrentar a la Selección Mexicana y los he sufrido como rival.

"Acá en Alemania hay muchísimos jugadores técnicos, de la misma talla que en México, lo que sí considero es que el alemán en la mentalidad y disciplina sigue llevando una gran diferencia al mexicano, quizá por eso no apuntan a ese mercado, también argentinos hace mucho que no pasan (por el Bayern), y ya escasean hasta los latinos. Habrá que mejorar desde allá, para acercarnos otra vez a estos niveles de jugadores que ellos están buscando o formando", analizó el central argentino.

En la actual temporada el Bayern cuenta con Coutinho como uno de los relevos de lujo, así como con Alphonso Davies, que con 19 años fue un talento reclutado y formado en la MLS.

