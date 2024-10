Benzema 'defiende' a Vinicius tras no ganar el Balón de Oro: 'Merecía ganarlo'

Otro más que defiende a Vinicius. La entrega del Balón de Oro del pasado lunes ha dejado mucha polémica, especialmente con los jugadores del Real Madrid quienes aseguran que Vinicius Jr merecía ganarlo.

El conjunto merengue protestó contra la ceremonia este lunes al enterarse que el futbolista brasileño no recibiría el premio. Los jugadores y técnicos del Real Madrid no viajaron a París para la entrega del premio, además, los futbolistas han usado sus redes sociales para mostrar su descontento con el premio.

Ahora, Karim Benzema, exjugador de Real Madrid y excompañero de Vinicius ha sido el más reciente en discrepar con France Football y los 100 periodistas que eligieron a Rodri como el ‘mejor jugador del mundo’.

En entrevista para el Chiringuito, el futbolista francés reveló haber hablado con Vini y aseguró que el brasileño se encontraba triste por no conseguir el galardón. Además, Benzema confesó que su excompañero ganará el premio eventualmente y de paso, aseguró que Rodri no debía ganarlo.

"El año pasado, cuando el Madrid fue campeón de Europa, cada partido fue determinante. Entonces creo que no hay otro que merece más que Vinicius. No tengo nada contra Rodri, buen jugador… pero estoy en mi sofá viendo la tele y Rodri no hace nada que te haga decir: ¡pff!... Hablé con Vinícius y estaba triste y es normal, todo el mundo sabía que él era el ganador del Balón de Oro y un día antes le dicen que no, él es muy fuerte y un día lo ganará porque se lo merece y es un buen chico… “ expresó Benzema.

