Benzema: Deschamps elogió 'madurez y serenidad' del 'Gato' tras convocarlo

Karim Benzema. Ese ha sido el nombre que ha dominado los cerca de 35 minutos de la rueda de prensa del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, quien ha elogiado la "madurez y serenidad" del goleador del Real Madrid.

"Una carrera no dura más de 20 años. Sin duda ha ganado en madurez, serenidad, ha cambiado en algunas cosas. Lo que hacemos con 20 años, no lo hacemos con 25, y lo que hacemos con 25 no lo hacemos con 30", dijo Deschamps, al responder una de las múltiples preguntas de los periodistas sobre el retorno sorpresa del jugador del Real Madrid.

"Lo he llamado con el objetivo de que tenga la misma plenitud en su club que con la selección de Francia (...) Si hubiese llamado solo a 23 (en vez de a 26), él hubiese estado en la lista", agregó.

Deschamps recordó que nunca negó la calidad de Benzema, aunque recordó que la ausencia del atacante "no ha impedido a Francia tener buenos resultados" (subcampeona de la Eurocopa de 2016 y Campeón del Mundo en 2018).

