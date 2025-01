Benzema termina frustrado ante portero panameño en Arabia Saudita

Al Ittihad y Karim Benzema perdieron el liderato en la Liga de Arabia Saudita tras empatar con Al Feriha de último momento.

El delantero francés firmó una noche de frustración luego de fallar uno de los dos penales errados por su equipo, esto gracias a la destacada actuación de Orlando Mosquera bajo los tres palos.

Benzema falló la ejecución desde los once pasos cuando el partido transcurría en el minuto 56 ante una estirada del arquero centroamericano para mantener la paridad hasta ese momento.

Orlando Mosquera peaked when saving two penalties against Benzema and Aouar pic.twitter.com/DLiyzj7ZFh

Houssem Aouar también tendría la oportunidad desde el manchón penal; sin embargo, el tino nuevamente no estaría del lado del Al Ittihad.

Cuando todo parecía que terminarían el duelo sin goles, aparecería Fashion Sakala en el agregado para adelantar a los locales y tan solo minutos después Fawaz Al-Sqoor empataría para que el Al Ittihad rescatara la unidad.

🇵🇦 Orlando Mosquera saved not one, but TWO penalties to deny Al Ittihad the win in a game that absolutely exploded past the 90 minute mark#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/u0yqx0e5pJ

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) January 11, 2025