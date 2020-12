Bob Bradley tras perder contra Tigres: "Estamos muy decepcionados"

Bob Bradley se desilusionó por la manera en la que Los Angeles FC dejó escapar la ventaja ante Tigres en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020.

El conjunto angelino estuvo muy cerca de ganar el campeonato, pero el regiomontano nunca se dio por vencido y logró remontar en los últimos minutos.

"Estamos decepcionados. Por 70 minutos les hicimos un partido muy bueno. Jugamos un partido de alto nivel, cada equipo decide cómo hacer las cosas, hicimos lo mejor que pudimos", mencionó.

El técnico estadounidense no piensa cambiar el estilo de juego de su equipo: "Una de las cosas que aprendí es que tienes que establecer un estilo y una identidad. No tenemos por qué intentar algo diferente", agregó.

Bob Bradley no quiso entrar en debate sobre la diferencia de niveles entre la MLS y la Liga MX: "Esas cosas no me importan. Tenemos que aprender la lección y crecer”, finalizó.

