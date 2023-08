Borja Iglesias, delantero del Betis, renunció a la Selección Española tras la decisión de Rubiales

Luis Rubiales decidió continuar como el presidente de la Real Federación Española de Futbol a pesar de las críticas recibidas por sus actos en la Final del Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda.

El directivo se vio envuelto en polémica luego de un beso supuestamente no consentido a Jenni Hermoso durante la celebración del título. A pesar de esto, Rubiales continuara en su puesto lo cual ha desatado muchas críticas, incluido al delantero del Real Betis, Borja Iglesias.

A través de sus redes sociales el futbolista español ha dado a conocer su descontento por la continuidad de Rubiales en la RFEF. Iglesias mostró su apoyo a Jenni Hermoso y decidió renunciar a la Selección hasta que haya un cambio dentro del organismo.

"Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera"

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, comentó el futbolista en diferentes publicaciones en Twitter.

Este comentario se al de Iker Casillas quien también mostró su descontento con la situación expresando: “Vergüenza ajena” a través de sus redes sociales.

