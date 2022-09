Bosnia vs Rusia: Miralem Pjanic y Edin Dzeko, en contra de que se juegue el amistoso

Edin Dzeko y Miralem Pjanic, dos de los jugadores de mayor renombre de la selección de Bosnia-Herzegovina, levantaron la voz en contra de la decisión de la Federación de Futbol Bosnia de jugar un partido amistoso contra Rusia en San Petersburgo en noviembre.

"Estoy en contra de que se juegue ese partido. Yo siempre estoy solo por la paz. Me solidarizo con el pueblo de Ucrania en estos momentos difíciles para ellos", indicó el capitán de la selección bosnia, Edin Dzeko, en entrevista con el portal Klix.

"No es una buena decisión. Me quedé sin palabras cuando lo supe", dijo el centrocampista Miralem Pjanic. "Los líderes (de la federación) conocen mi posición. Llamaron, me preguntaron qué pensaba sobre el partido. Dije lo que pensaba, y luego me sorprendió una decisión diferente. No es una buena decisión. Estoy sin palabras. Cuando la selección nacional comienza a jugar bien, siempre sale algo mal", apuntó.

Tanto Pjanic como Dzeko planean no jugar ese partido, aseguran algunos medios desde el país europeo.

