Brighton sorprende y deja tendido al Manchester United con un gol de último minuto

Manchester United abrió la Jornada 2 en la Premier League en su primer partido de visita en la nueva temporada del campeonato británico, donde fueron recibidos por un sorprendente Brighton que se llevó la victoria 2-1 con un gol agónico.

El cuadro rojo comenzó perdiendo pasada la media hora del partido, gracias a un anotación de su exjugador, Danny Welbeck, quien no se tentó el corazón y convirtió la famosa ley del ex en The Amex.

Los dirigidos por Erik Ten Hag, exactamente a la hora de juego, consiguieron empatar el marcador gracias a Amad Diallo, pero, con un planteamiento timorato del entrenador neerlandés, terminó perdiendo cuando al minuto 95 el delantero brasileño Joao Pedro, anotó el gol que le dio los tres puntos al Brighton.

Esta es la segunda victoria del Brighton, en la primera jornada se metieron a Goodison Park para golear al Everton y ahora, de manera provisional, se pone como líder de la Premier League.

El United enfrentará al Liverpool el próximo sábado en el primer clásico de la campaña mientras que, por su parte, el Brighton jugará el martes en la segunda fase de la Carabao Cup antes de jugar contra el Arsenal en la fecha tres.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Guardiola espera una pronta resolución sobre el castigo por infringir el Fair Play Financiero