¡Brutalidad policiaca! Jugador belga acusa a policías de aeropuerto en Italia

Stephane Omeonga, futbolista belga, acusó de sufrir brutalidad policial el día de Navidad. El futbolista que jugó en equipos como Genoa, donde milita Johan Vásquez, fue agredido dentro del aeropuerto de Fiumicino, el más grande de todo Roma.

El futbolista colocó un video en redes sociales y describió el momento complicado que tuvo que atravesar en su vuelo.

"Durante un vuelo entre Roma y Tel Aviv, tras subir al avión y ocupar mi asiento, un auxiliar de vuelo se dirigió a mí por un supuesto problema con mis documentos y me pidió que abandonara el avión", mencionó el futbolista de Bnei Sakhnin, club principal de Israel.

El jugador belga relató que también contó que fue esposado como un criminal y fue bajado ‘a la fuerza del avión’.

“A la vista de los testigos, los policías me sometieron violentamente al suelo, me golpearon y uno de ellos me puso la rodilla en la cabeza”, explicó el jugador las imágenes que están circulando en redes.

El futbolista finalizó que fue escoltado y esposado al aeropuerto de Roma. Ahí le negaron tratamiento médico por lo sucedido y lo mantuvieron sin beber agua.

Según un informe policial, el jugador fue detenido por considerarse ‘persona no grata en Israel’ por lo tanto no era bienvenido en el país. El jugador ha sido acusado por los policías italianos por lesiones y difamación.

