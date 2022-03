Tras la remontada del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, el portero italiano Gianluigi Donnarumma fue el principal señalado después de su error que abrió paso al primer gol de Karim Benzema y que significó una inyección de ánimo al cuadro Merengue.

Ante las duras criticas hacia el joven portero parisino, un histórico de la Selección de Italia, Gianluigi Buffon, defendió a su compatriota, sentenció que de estos errores se aprenden y que está entre los mejores tres arqueros del mundo.

“Este tipo de errores sirven mucho, son parte del crecimiento. Estoy seguro de que no supondrá un problema para su futuro. Gigio es demasiado fuerte. Con Courtois y Neur, está entre los tres mejores del mundo”, expresó Buffon para Corrierre Dello Sport.

Además, mencionó que la jugada no es falta en una competencia europea, y que le faltó experiencia a Donnarumma en la acción, pues podía quedarse tirado para que la revisaran en el VAR, pero señaló que es algo que irá aprendiendo.

“En Europa nunca pitan una falta así, en Italia, quizás con el VAR, sí. Como portero yo también me habría enfadado, Benzema un poco le ha estorbado, pero una falta ahí también habría impedido enfado a los del Madrid.

“Si Gigio hubiera permanecido un poco más lúcido o poseyera ciertos trucos, algo habría logrado quedándose en el suelo. Cuántos hemos visto, de astutos. Él fue honesto, levantándose de inmediato, le dio una señal clara al árbitro: impacto irrelevante”, añadió.

Por último, reiteró que no será una afectación que le perjudicará en un futuro, pues se levantará como los grandes.

“Estoy seguro de que no tendrá ninguna repercusión negativa, ningún problema y, además, ya ha demostrado que posee la fuerza necesaria para poder superar momentos igualmente delicados. Es demasiados sólido y estructurado para estar condicionado por todo esto.

“¿Se cagó? Amén. No reduce el valor del jugador. Ojalá no haga cinco al año, porque entonces sí, el discurso cambiaría radicalmente. Pero es una hipótesis que concierne a todos, no solo a Gigio. Uno o dos errores por temporada son fisiológicos. ¿Los ataques? Inevitables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ: AJAX MANTIENE LIDERATO DE LA EREDIVISIE TRAS VENCER AL CAMBUUR