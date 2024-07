¡Más oferta internacional! Caliente TV también transmitirá partidos de la Champions League

Caliente TV ha irrumpido en el futbol mexicano de manera innovadora e incluso con acciones un poco extravagantes, como la manera en que los jugadores de Xolos de Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro -equipos cuyos partidos transmite- se presentan al momento de dar a conocer la alineación. Funcione o no, se ha convertido en una alternativa para los aficionados de la Liga MX y ahora apunta al plano internacional, con la Champions League.

Según dio a conocer Carlos Ponce de León en el programa de Los Informantes en RÉCORD+, el canal de Grupo Caliente está avanzando en pláticas para poder retransmitir los encuentros del torneo más importante a nivel de clubes.

Caliente TV busca transmitir la Champions League

Recientemente, Caliente TV confirmó que en la próxima Temporada 2024-25 tendrá los derechos de transmisión de la Ligue 1, así como de la Ligue 2 y el Trophée des Champions (nombre oficial de la Supercopa de Francia). Pero sus aspiraciones no quedaron ahí y ahora apuntan hacia la UEFA.

"No solamente la Liga Francesa, sino muy pronto habrá sorpresas porque Caliente TV también va a tener la Champions", compartió Carlos Ponce de León, aunque precisó que no será para todos los partidos y que no adquirirán los derechos en su totalidad.

"Siguen siendo los derechos de TNT, ellos tienen los derechos. Tenían con Paramount un acuerdo que después se medio detuvo, ahora Caliente está pujando y dicen que están muy cerca de tener alguno de los días de la Champions en Caliente TV", añadió.

Aunque el canal de la casa de apuestas todavía no ha hecho oficial esta información, de momento se plantea que serán los encuentros de los miércoles los que podrán seguirse por medio de YouTube.

