Juan Carlos Osorio sorprende y manda mensaje sobre Miguel Herrera

Juan Carlos Osorio, entrenador de Xolos, habló sobre su antecesor, Miguel Herrera, y señaló que las versiones que circulan de él criticando al 'Piojo' son falsas.

En conferencia de prensa al término de la derrota ante Cruz Azul, el colombiano enfatizó en que no ha dado ni dará alguna opinión sobre sus colegas.

“Reitero públicamente que no tengo redes sociales, y lo que se ha publicado que yo he dicho del profesor Herrera, es totalmente falso. No hablo y no doy opiniones de mis colegas”, dijo.

Asimismo, Osorio comentó que el error profesional más grande de su vida ha sido dejar la Selección Mexicana, esto tras haberse dado a conocer la salida de Jaime Lozano.

“Mi error más grande fue haber renunciado a la Selección Mexicana. Ya se estaban consolidando Hirving, Edson, Montes. Cuando hay un proyecto bien uno lo debe continuar. Por razones personales decliné luego de ver cómo progresaron, sé que fue un error mío dejarlos”, finalizó.

