Camerún: Detectó y separó de la selección a 21 cachirules de la sub-17

El futbol africano vuelve a estar envuelto en la polémica, pues toda la vida ha existido la sospecha de que usan jugadores ‘cachirules’ en torneos de menores, pues al no haber un control de la edad confiable, registran a futbolistas mayores para jugar en categorías sub 15, sub 17 o sub 20.

Pero en esta ocasión esta sospecha se confirmó en Camerún, pues fue la propia Federación fue la que dio a conocer la noticia de que 21 jugadores del plantel de 30 no pasaron el control de edad, por lo que fueron dados de baja y esperan que con esta acción el balompié camerunés se limpie de estas practicas que son frecuentes en África.

“La Federación Camerunesa de Fútbol informa a la opinión pública que como parte de los preparativos para el torneo UNIFFAC 2023, clasificatorios para el próximo Campeonato Africano de Naciones Sub-17, 21 jugadores de los 30 actualmente en entrenamiento han fallado en el resultado de la resonancia magnética por lo que inmediatamente fueron retirados del grupo.

Esta acción es el resultado de estrictas instrucciones dadas por el presidente de FECAFOOT, con el fin de poner el fin de la manipulación de los registros del estado civil que, en el pasado han empañado la imagen de la cúspide del fútbol camerunés. FECAFOOT insta a todos los actores, en particular a los educadores, a garantizar que la se respetan las edades por categoría”, se señaló en el comunicado.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF A LA SITUATION DE LA SELECTION DES U17 MESSIEURShttps://t.co/YCmARr03Ar — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) December 29, 2022

Por el momento se desconoce si Camerún tendrá alguna sanción por parte de FIFA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAC ALLISTER: FUE RECIBIDO POR EL BRIGHTON CON EMOTIVO FESTEJO TRAS GANAR LA COPA DEL MUNDO QATAR 2022