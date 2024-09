Carlo Ancelotti defiende a Vinicius por su nivel con Brasil: 'Es un problema de equipo'

La Selección Brasileña sigue sin encontrar el rumbo. El equipo terminó perdiendo ante Paraguay en las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial del 2026, con lo que cayeron hasta el quinto puesto en la clasificatoria.

Tras el mal paso de la Verdeamarela, algunos jugadores han recibido críticas incluyendo a Vinicius. La afición y algunos medios ha cuestionado el nivel actual del delantero, quien sólo suma una anotación en seis partidos esta temporada.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha decidido defender a su futbolista por las críticas recibidas. De acuerdo con el estratega, el mal nivel de Brasil no se debe a Vinicius, sino a un problema de equipo.

“Nadie debe olvidar que Vinicius nos ayudó a ganar dos Champions… El problema de Brasil no es un problema individual, es más bien un problema general, un problema de equipo. No es que Brasil juegue mal porque Vinicius no muestra su nivel habitual en el Real Madrid”, expresó el DT.

Cabe destacar que Vinicius ha tenido un paso complicado con su Selección pues, en 35 partidos disputados con la Verdeamerla, el delantero sólo ha logrado sumar cinco anotaciones.

Ahora el futbolista brasileño está de vuelta con el conjunto merengue de cara a la Jornada 5 de LaLiga, donde enfrentarán a la Real Sociedad.

